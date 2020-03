AUDETTE, Andrée



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 22 février 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Andrée Audette, fille de feu monsieur André Audette et de feu dame Fleur-Ange Lagueux. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son neveu Pierre Rousseau (Marie-Sophie Compagnon), sa nièce Lucie Rousseau (André Lorquet) et son beau-frère André Rousseau (Huguette Caron). Elle laisse également dans le deuil plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Côté Jardins pour la qualité des soins prodigués et pour toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.