GIGUÈRE, Michel



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 7 mars 2020, à l'âge de 74 et 11 mois, est décédé M. Michel Giguère, époux en premières noces de feu Mme Lorraine Côté et en deuxième noces de Mme Johanne Gignac. Il demeurait à Saint-Georges et était natif de Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule jeudi 12 mars 2020 de 14h à 16h et de 19h à 21h. Le vendredi 13 mars 2020 de 9h00 à 10h30. Les funérailles seront célébrées le vendredi 13 mars 2020 à 11h en l'église de Sainte-Marie. Il laisse dans le deuil outre son épouse, Johanne Gignac, ses enfants: Régis, Suzy, Annick (Richard Desrochers); ses petits-enfants: Jordan et Mégan Rodrigue, Pierre-Alexandre et Jason Bergeron, Emrick et Yohan Patry; ses filleules et son filleul: Manon Couture, Isabelle Roy et Érick St-Hilaire; ses frères et sœurs: Normand (feu Claire Doyon), Colette (feu Georges Guay), Lévis (Lorraine Grenier), feu Gisèle (feu Laurent Couture), Bernadin (feu Denise Maheu) et Nicole (Jean-Marie-Roy); sa belle-mère: Mme Barbara Gignac, sa belle-sœur et son beau-frère: Diane (Yves St-Hilaire) et Michel Gignac; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Véronique (Émile Nadeau), Réal (Pierrette Breton), Jeannine (Jean-Claude Couture), Agathe (feu Yvon Caux), Marcel (Estelle Laplante), Raymond (Pierrette Boilard), feu Angèle (Eugène Betty), Jules (Ginette Turgeon), Hugues, Nicole (Réjean Lamontagne), Pierrette (Jean-Luc Berthiaume), feu Carole (Léandre Jacques), Louise et Monique (Jocelyn (St-Hilaire). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel de l'hôpital de St-Georges, pour les bons soins prodigués à Michel lors des derniers jours de sa vie. Dons suggérés : Fondation Québécoise du Cancer : https://fqc.qc.ca/ L'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec : https://iucpq.qc.ca/