ROBITAILLE, Monique



À l'Hôpital St-Sacrement, le 2 mars 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Monique Robitaille, fille de feu M. Albert Robitaille et de feu dame Rita Potvin. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 13 mars 2020 de 17h à 19h. Samedi jour des funérailles de 9h à 10h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne Plamondon (Guy Vaillancourt), Mario Plamondon (Marlène Carrière) et Robin Plamondon (Marie- Hélène Caya); ses petits-enfants: Mikhaël, Jessica, Mégann, Allyson, Charles et Mathieu; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marcel (Doris Kelly), Jean-Guy (Monique Bédard), Micheline (feu Paul Lebel), Diane (Nelson Saillant) Doris (Pierre Méthot), Gaétan (Evelyne Mercier), France (Clément Larouche) et Russel (Maryse Althot); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666