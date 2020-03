GINGRAS, Rolland



À l'Hôpital Enfant-Jésus, le 2 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Rolland Gingras, fils de feu Simonne et Joseph Gingras, épouse de dame Georgette Savard. Il demeurait à Québec.le vendredi 20 mars 2020 de 19h à 22h et le samedi 21 mars de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Georgette Savard; ses enfants : Anne, Line (notaire) et Luc; ses petits-enfants : Marie-Claude Brassard (Éric Labbé), Amélie Brassard (Eric Delisle) et Christelle Grenier (Charles Audet); ses arrière-petits-enfants : Maverick, Lohan, Christophe et bébé Romy; ses frères et sœurs : Fernand (Yvonne Bélanger), André (Louisette Turcotte), Janine (feu Lucien Breton) et Madeleine (feu Réal Bédard). Il était le beau-frère de (famille Savard) : feu Jeanne-Aimée, feu Jean-Léo (feu Catherine Ringuette), Yolande (Lionel Plante) et feu Raymond (Rose), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8 - Téléphone : 418-682-6387.