GILBERT, Léandre



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 7 mars 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Léandre Gilbert, époux de madame Antoinette Roy, fils de feu Léon Gilbert et de feu Hélène Dion. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Martin (feu Lina Giguère) et Yvon; ses petites-filles: Catherine (Vannath Gauv), Roxanne (Michel Moisan) et Sarah; ses soeurs et frères: Pauline (feu Albert Boutin), feu Marielle (feu Léonidas Perré), feu Laval (feu Lawrence Prévost), feu Daniel (Gisèle Lacroix), feu Claudette (feu Roger Massé), Jean-Marie, Pierrette (Raynald Desrosiers), O'Neil (feu Charlotte Grondin), Huguette, feu Noëlla et Fabienne (Léandre Marceau); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Roy: feu Cécile (feu Wilfrid Morin), feu Georgette (feu Fernando Bégin), feu Lucien (feu Béatrice Morin) et feu Rosaria (feu Maurice Leclerc); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Le Royal et du CHSLD de Saint-Anselme. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 13 mars de 19h à 22h et le samedi 14 mars à compter de 9h.