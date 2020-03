CLAVET, Monique



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 1er mars 2020, à l'âge de 80 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Monique Clavet, épouse de feu Jean-Paul Labrie. Fille de feu Émile Clavet et de feu Juliette Sergerie, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Monique Tailleur), Nathalie (Joël Larivière) et Éric ; ses petits-enfants: Corinne et Clara Tailleur-Labrie; ses frères et sœurs : feu Ghislaine (feu Denis Fournier), feu Carol (feu Colette Baribeau) et Jocelyne (Robert Pouliot) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrie : feu Madeleine (feu Gaétan Perreault), feu Lucille (feu Roland Montambault), feu Luc (Cécile Savard), feu Raymond (feu Jeannine Crédit), Denise, Maurice (Rolande Langlais), Albert (Colette Giroux) et feu Carolle (Sultan Sam Thalabalé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Les funérailles ont été laissés aux soins duLa famille recevra les condoléances lede 10h à 11h en l'église Saint-Sauveur.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du CLSC de Limoilou ainsi que l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Clavet. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer (190, rue Dorchester #50, Québec, QC G1K 5Y9). Pour rendre hommage à Mme Clavet, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com