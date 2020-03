BELLEVILLE, Jacques



À l'unité de soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg, le 14 février 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jacques Belleville, époux de madame Micheline Tremblay. Il était le fils de feu madame Yolande Gauthier et de feu monsieur Georges A. Belleville. Il demeurait à Lac Beauport. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifMonsieur Belleville laisse dans le deuil son épouse Micheline Tremblay; ses enfants: Jean-Sébastien (Karine Morin) et Guillaume (Joanie Lapointe); ses petits-enfants qu'il adorait: Rosalie, Laurence et Justine (leur mère Annie Bergeron), Simone et Charles (leur mère Marie- Suzanne Verreault); ses frères et sa sœur: Carol, Rémi (Louise Paradis) et Joan; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Denise (feu André Lavoie), Monique (Jean-Pierre Rochette), Gaétan (Liliane Paradis), Noël (Pauline Maranda), Guy (Lise Allaire), Nicole (Mario Beaupré), Huguette (feu Marc Tremblay), Gisèle (feu Gaston Ferland) et Susan (Robert Leclerc); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association des Bénévoles du Foyer de Charlesbourg pour l'unité des soins palliatifs, 7150, boul. Cloutier Charlesbourg, (Québec) G1H 5V5