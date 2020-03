MIVILLE, Clément



À son domicile, le 2 mars 2020, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé monsieur Clément Miville, époux de madame Yolande Caron. Fils de feu dame Anna St-Pierre et de feu monsieur Amédée Miville, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil le fils de madame Yolande: Daniel Morneau (sa compagne Linda Raymond), les enfants et les petits-enfants de Daniel, sa belle-sœur Margot Caron, son beau-frère André Caron; son neveu et ses nièces: Éliane (John Ayres), Robert (Lucie Lavoie), Louise et Isabelle Leclerc (Laurier Chouinard). Sont également affectés par son départ ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à l'infirmière Nathalie Gauvin pour les bons soins et son dévouement total, à Joanie Bérubé pour son implication dans les services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, à l'ensemble du personnel de la Résidence Joie de Vivre de Saint-Pamphile pour les bons soins et leur soutien moral ainsi qu'à Linda Raymond pour son accompagnement jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour de la célébration à compter de 14h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial "Bellevue".