MASSÉ, Jeanne



À l'IUCPQ, le 13 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jeanne Massé, fille de feu monsieur Paul Massé et de feu dame Corinne Morneau. Elle demeurait à Québec et autrefois à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil; sa fille Chantal (Benoit Ferland); ses petits- enfants: Julien (Julie Toupin) et Marie-Eve (Jimmy Mercier); ses frères et sœurs: Cécile (feu Jean-Marie Voyer), feu Raymond (Doris Daigle), Françoise (feu Roméo Langelier), Marcelle (feu Marc Thiboutot), feu Madeleine (feu Fernand Mercier), Céline (feu Pierre Célestin Côté), Monique (sœur du Bon Pasteur), Régis (Lise Simard), Yolande et Guy (Francine Lavoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Jardins Lebourgneuf ainsi que le personnel soignant de l'IUCPQ pour leur dévouement auprès d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.