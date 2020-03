BEAUVAIS, Geneviève Duchaine



À la Maison du Littoral, à l'aube de ses 77 ans, est décédée entourée d'amour madame Geneviève Beauvais, épouse de feu Paul-Yvon Duchaine. Elle était la fille de feu Germaine Plante et de feu Antonio Beauvais. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Yves Jacques), Martine, Pascale (Éric Beaumier) et Jean-François; ses petits-enfants: Nicolas (Kim-Emmanuelle), Michaël (Félicia), Maxime (Marie-Ève), Lauréanne, Gabriel (Charlotte), Jérôme (Robert) et Karl; ses arrière-petits-enfants: Olivia, Mila, Édouard et Esmée. Elle était la soeur de feu Louise Beauvais et de feu André Beauvais (Fernande) et la belle-soeur de Jocelyn Duchaine (Bibiane), Jean Duchaine (Claudette), Noëlla Duchaine et France Duchaine. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier tous les bénévoles, les médecins et le personnel infirmier de la Maison de Soins Palliatifs du Littoral pour tous les soins, l'attention et le dévouement manifestés à l'égard de leur mère. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison de Soins Palliatifs du Littoral. Des formulaires seront disponibles au complexe.