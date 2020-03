L'ITALIEN, Berchmans



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 mars 2020, à l'âge de 66 ans et 11 mois, est décédé monsieur Berchmans L'Italien, fils de feu madame Madeleine Chouinard et de feu monsieur Raoul L'Italien. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 14 mars 2020, de 11 h 45 à 14 h 45.Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Ginette, Roselyne et Yves (Dre Karen Burns); sa filleule Marie-Christine Lussier, ses autres neveux et nièces: Pierre-Yves Lussier et Catherine L'Italien (Philippe Vincent); ses petites-nièces: Marilou Lussier, Emy Roy, Alexandrine Roy; son petit-neveu: Félix-Antoine Lussier; il laisse également de nombreux amis et collègues de travail. La famille remercie sincèrement les membres du personnel soignant de l'Hôpital Laval qui ont manifesté empathie et professionnalisme à l'égard de monsieur L'Italien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.