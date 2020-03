DUMONT, Madeleine



À l'Hôpital Laval, le 4 mars 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Madeleine Dumont, épouse de monsieur Mario Bouffard. Elle était la fille de feu Joseph Dumont et de feu Rose-Annette Beaudoin. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Mario, ses enfants: Simon, Geneviève (Marc Gravel), Clément, Marco (Claudia Dorval); ses petits-enfants: Coralie, Merika, Marylou Bouffard, Nathan et Mia-Rose Gravel, Charlie et Maddie Bouffard; ses frères et sœurs: Germain (Réjeanne Olivier), Denis (Huguette Beaudoin), Bernadette, Robert (Pauline Béland), Gérard. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Benoit, Thérèse, Cécile (Jocelyn Bouffard) et Bernard. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Jocelyn Bouffard (feu Cécile Dumont), plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel des soins intensifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués à Madeleine.où la famille vous accueillera à compter de 13h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8. Site internet: www.fondation-iucpq.org