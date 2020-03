PRÉMONT, Pierre



À Québec, le 28 février 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Pierre Prémont, époux de madame Aline Demers, fils de feu madame Madeleine Drouin et de feu monsieur Edmond Prémont.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9 h 30 à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetiere de Sainte-Pétronille ultérieurement. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses filles: Marie-Élise, Véronique (Mario Dumas), Geneviève (Simon Dubé) et Nathalie (Jean-François Lavoie); ses petits-enfants: Tristan, Étienne, Maxence, Sébastien, Coralie, Matilde, Émile, Catherine, Simone et Loïc; ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement pour leurs soins attentionnés: Dr Yves Houle et Dr Denis Raymond de la Clinique médicale Saint-Louis, l'équipe de soins palliatifs du CLSC de Sainte-Foy et de l'IUCPQ, ainsi que Dr Louis Roy et les équipes de soins palliatifs et d'urologie du CHU de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CHU de Québec https://fondationduchudequebec.org/, À la société canadienne du cancer https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qcEt à la fondation IUCPQ https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-donsDes formulaires seront disponibles sur place.