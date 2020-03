Coronavirus : cafouillage à la CSDM

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys Commission scolaire Marie-Victorin Commission scolaire de Laval

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.

Commission scolaire des Grandes Seigneuries

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

Commission scolaire des Trois-Lacs

Commission scolaire des Patriotes

Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Voici le nom des commissions scolaires ayant annoncé la fermeture de leurs établissements jeudi en début de soirée. Parmi celles-ci, aucune trace de notre bonne vieille CSDM.

Vers 21:20, la Commission scolaire de la ville de Montréal fait parvenir un courriel aux parents pour les aviser de leur décision de ne PAS fermer le écoles jusqu’à nouvel ordre. Et comment la CSDM défend cette décision à ce moment-là? En pelletant ça sur le dos de la Direction de la santé publique, qui ne recommande pas à ce moment-là la fermeture des écoles. Parfait, suivons la procédure puisqu'à la CSDM, le sens de l'initiative ne semble pas faire partie de la liste des qualitifs requis.

C’est moi où quelqu’un à la CSDM a raté un épisode? Où était passé le gros bon sens entre midi et 21 heures? Parce que ce midi, le gouvernement Legault demandait aux organisations d’annuler les événements où il serait susceptible d’y avoir 250 personnes ou plus dans un espace fermé. Pas besoin d’avoir inventé le bouton à quatre trous pour en déduire que nos établissements scolaires correspondent pas mal à ce profil.

Du grand n'importe quoi

Mais hey, ne vous inquiétez pas, notre bonne CSDM n’avait peur de rien! Toujours dans le même courriel, on nous a expliqué qu’il y a bien des situations où les élèves seront plus de 250, par exemple la cafétéria. Mais nos grands champions ont pensé à tout : «Des aménagements seront mis en place le plus rapidement possible pour s’adapter aux nouvelles exigences.» C’est combien de temps ça? Ce n’est évidemment pas précisé dans le premier courriel reçu. En attendant, on encourage les élèves qui peuvent aller diner à la maison à le faire.

22 :13 : Coup de théâtre! Les parents reçoivent un deuxième courriel de la part de notre estimée CSDM. Cette fois-ci, on nous annonce la fermeture des écoles. On invoque que la situation concernant le Covid-19 évolue très vite. Pour vrai? 22:13. Juste à temps pour que les milliers de parents montréalais se trouvent une gardienne à la dernière minute pour demain matin (saisissez-vous l’ironie de cette phrase?).

Mais quelle gestion de crise de cabochon! Pas bravo CSDM. Après ça, ne venez pas me dire que ce n’était pas une bonne chose d’abolir les commissions scolaires.