DEMERS, France



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 9 mars 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame France Demers, épouse de feu monsieur André Belleau, fille de feu Roland Demers et de feu Rita Thibeault. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ian (Marie-France Larouche) et Martine (Louis Vachon); ses petits-enfants : Meggy, Audrey, Justin et Florence; son frère et sa sœur : Liette (feu Louis Fortin) et Pierre (Kathy Roy); ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Denise Belleau (Bernard Desjardins), Micheline Belleau (Claude Leblanc), Suzanne Belleau (Don Powell), Pierrette Belleau (Jocelyn Girard), Richard Belleau (Céline Tétreault) et Claude Belleau (Jacqueline Payne); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements également au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour leurs bons soins, leur compétence et leur chaleur humaine tout au long de son séjour et en particulier ces derniers jours où tous les soins de confort lui furent prodigués ainsi que le respect envers la famille. Un très grand merci à madame Claudia Simard pour son aide précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de LévisLa famille vous accueillera aule samedi 14 mars à compter de 12h.