Coronavirus: incertitude pour le défilé de la Saint-Patrick de Québec

La tenue du 11e défilé de la Saint-Patrick à Québec, qui doit avoir lieu dans neuf jours, risque d’être compromise par la crise du coronavirus.

Plusieurs défilés de la Saint-Patrick ont été annulés au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde jusqu’à présent, incluant ceux de Montréal, Boston, New York, Cleveland, Dublin et Paris.

En entrevue avec Le Journal jeudi matin, le président du CA de l’évènement à Québec, Robert Dinan, affirmait alors que les 24 prochaines heures seraient déterminantes pour la prise de décision.

«Pour l’instant, c’est un go mais ça pourrait changer. Je vais le savoir probablement d’ici demain. Je suis très préoccupé. Il y a deux jours, j’ai appelé tous les bands pour savoir s’ils étaient toujours prêts à participer et ils m’ont répondu oui. Mais ça, c’était avant la fermeture des frontières aux États-Unis. Je sais que la fermeture n’est pas totale mais les choses évoluent rapidement», a-t-il confié.

Plusieurs fanfares de l’extérieur doivent animer la fête. Les groupes de cornemuses et de percussions des services de police de New York, Philadelphie, Boston, Chicago et Toronto sont notamment attendus dans la capitale.

«Vont-ils vouloir se déplacer à Québec dans les circonstances ? Pourraient-ils être mis en quarantaine à leur retour de voyage aux États-Unis? Je ne le sais pas et je dois leur reparler à nouveau. Soit je fais une belle parade ou soit je n’en fait pas du tout. Je ne ferai pas une demie parade», a indiqué M. Dinan au bout du fil.

Le premier ministre François Legault a demandé, ce midi, aux organisateurs de tout évènement intérieur rassemblant plus de 250 personnes d’annuler leurs évènements jusqu’à nouvel ordre. Or, le défilé de la Saint-Patrick se déroule à l’extérieur.

En conférence de presse, jeudi après-midi, le maire Régis Labeaume a affirmé qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant le défilé et que les discussions se poursuivaient.