Coronavirus : Investissement PSP ferme l’ensemble de ses bureaux

C’est le branle-bas de combat aux bureaux montréalais d’Investissements PSP, l’un des plus importants gestionnaires d’actifs au pays. Les quelque 800 employés de l’entreprise ont été renvoyés subitement à la maison ce matin, un employé ayant développé des symptômes s’apparentant au COVID-19, a appris le Journal.

En matinée, les employés des bureaux situés au 1250 René-Lévesque Ouest, au centre-ville de Montréal, ont reçu sans prévenir l’instruction de quitter « dès que possible » leur poste de travail. Ils n’ont eu que quelques minutes pour récupérer leurs articles de travail et rentrer à la maison, selon nos informations. Les bureaux ont ensuite été scellés le temps qu’une équipe d’entretien désinfecte l’ensemble de l’espace.

« Par excès de prudence, l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a fermé ses bureaux à Montréal, tandis qu’un employé attend de se faire tester pour le virus COVID-19 », a confirmé un porte-parole. Les résultats concernant l’état de santé de l’employé devraient être connus d’ici quelques jours.

Mesures importantes

La personne malade aurait quitté le bureau avant de présenter des symptômes. « Tous les employés qui sont entrés en contact étroit avec cette personne ont déjà été avertis », précise le porte-parole dans un courriel.

« Jusqu’à nouvel ordre, tous nos employés travailleront à distance. Les activités d’investissements se poursuivent sans interruption dans le monde entier. »

Le 1250 René-Lévesque Ouest, l’un des plus importants gratte-ciels de la métropole autrefois connu sous le nom de tour IBM Marathon, compte parmi ses locataires plusieurs acteurs de premier plan des secteurs des finances et de la consultation, comme Wells Fargo, Merrill Lunch, Deutsche Bank, Crédit Suisse, CIBC, BMO, Canaccord Financial et la pharmaceutique Bayer.