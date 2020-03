Coronavirus: des compétitions annulées en ski de fond

Tandis que la Coupe du monde de ski de fond de Québec doit toujours avoir lieu comme prévu samedi et dimanche, l’épreuve suivante, à Minneapolis le 17 mars, est rayée du calendrier, toujours en raison des craintes liées au coronavirus.

La FIS en a fait l’annonce via un communiqué, en affirmant «qu’en raison de la propagation du coronavirus et des restrictions de déplacements vers les États-Unis, l’événement est annulé.»

«La santé et le bien-être de athlètes et de tous les autres participants, de même que la santé du public, demeure la priorité», ajoute le communiqué.

La FIS a par ailleurs indiqué que les équipes se trouvaient actuellement à Québec, où «les compétitions auront lieu comme prévu». Concernant la finale de la Coupe du monde à venir à Canmore, en Alberta, «les développements seront annoncés au fur t à mesure qu’ils seront connus», indique la FIS.

Championnats canadiens annulés

Dans le même ordre d’idées, Nordiq Canada a annoncé qu’elle renonçait à la tenue des championnats canadiens de ski de fond, prévus du 25 mars au 2 avril, à Vernon, en Colombie-Britannique.

«La santé et la sécurité des athlètes, des entraîneurs, des bénévoles et du personnel est, et sera toujours, notre principale priorité. La COVID-19 représente une situation qui évolue rapidement à l’échelle mondiale et nous croyons que cette décision s’impose dans le meilleur intérêt de notre communauté sportive», a fait savoir la fédération canadienne.

Il n’a pas été possible pour le moment de s’entretenir avec des représentants de Gestev, qui chapeaute l’événement de Québec.