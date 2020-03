Coronavirus: la Colombie décrète « l’urgence sanitaire »

La Colombie a décrété jeudi « l’urgence sanitaire » en raison du nouveau coronavirus, interdisant le débarquement de bateaux de croisière ainsi que la tenue d’évènements publics rassemblant plus de 500 personnes, entre autres mesures pour freiner la pandémie.

« En vertu de la loi colombienne, nous allons appliquer l’urgence sanitaire, et nous le faisons en accord avec les directives de l’Organisation mondiale de la santé », a déclaré le président Ivan Duque, lors d’une conférence de presse à Bogota.

Le chef de l’État a expliqué que cela permet d’avoir « un cadre normatif » pour prendre des mesures plus rapides et exceptionnelles, d’application immédiate dans l’ensemble du pays, qui compte à ce jour neuf cas confirmés du nouveau coronavirus.

« Nous devons être conscients qu’il faut prendre des mesures supplémentaires, mais toujours de manière pédagogique » afin de ne pas générer « la panique », a-t-il ajouté.

À l’ordre d’auto-isolement des voyageurs en provenance de Chine, d’Espagne, de France et d’Italie donné mercredi, M. Duque a ajouté l’interdiction de débarquement de bateaux de croisière dans les ports colombiens, tels Carthagène des Indes et Santa Marta, sur la côte caribéenne (nord).

En outre, tous les événements publics rassemblant plus de 500 personnes sont annulés, les visites dans les prisons sont suspendues, tandis que le télétravail et les horaires de travail flexibles sont recommandés dans les établissements publics et privés.

Les matchs de football professionnel prévus ce weekend sont reportés, les autres pouvant se jouer à huis clos sauf si les circonstances changent, a ajouté le président.

Ces mesures entrent en vigueur à partir de 15H00 locales (20H00 GMT) ce jeudi et le resteront, en principe, jusqu’au 30 mai.

« Ce n’est pas un processus statique, c’est un processus que nous évaluerons en fonction des circonstances et en conformité avec les directives de l’Organisation mondiale de la santé », a précisé Ivan Duque.