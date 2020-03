Coronavirus: le Salon Chasse et pêche du Centre de foires demeure ouvert

La demande du premier ministre Legault, pour l’annulation des évènements publics de plus de 250 personnes, n’a pas encore trouvé écho au Centre de foires de Québec où le Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping, bat son plein depuis midi, jeudi.

Lors du passage du Journal, en début d’après-midi, les visiteurs affluaient sur le site d’ExpoCité par centaines, comme si de rien n’était. La scène détonnait avec le discours de François Legault et son appel aux organisateurs d’évènements, moins de deux heures plus tôt.

Photo Jean-Luc Lavallée

Des milliers de personnes fréquentent ce salon très couru à chaque année, afin de réserver leur voyage de chasse ou de pêche et discuter avec les pourvoyeurs qui viennent des quatre coins de la province. Le Salon du Bateau de Québec se déroule également comme prévu au Centre de foires.

Les organisateurs jonglent avec différents scénarios et affirment qu’ils sont en contact d’heure en heure avec la direction du Centre de Foires qui elle, fait le lien avec la Ville et de Québec et le gouvernement du Québec.

Photo Jean-Luc Lavallée

Comme un centre d’achats

Ils entendent suivre les directives des autorités mais ils ne se sentaient pas visés, a priori, par l’appel de François Legault en début d’après-midi.

«Le salon est ouvert, fonctionnel, opérationnel, de la même façon que les centres commerciaux et les Costco sont ouverts. On est un endroit où les gens déambulent et se promènent. On n’est pas comme dans un amphithéâtre où les gens sont assis côte à côte pendant 3-4 heures», a expliqué au Journal le directeur régional des Salons Nationaux des Sportsmen au Canada, Roger Saint-Laurent.

«Je ne sais pas ce qui va se produire dans les prochaines heures, les prochains jours. On va suivre les directives qu’on va recevoir, c’est certain. Le problème, c’est que ça change tellement vite, c’est d’heure en heure», a-t-il ajouté. Les quelques 225 exposants qui sont sur place se croisent les doigts pour que l’évènement se déroule comme prévu jusqu’à dimanche.