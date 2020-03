Coronavirus: les partis d’opposition offrent leur collaboration au gouvernement

Les porte-paroles des partis d’opposition ont fait front commun mercredi à l’Assemblée nationale en annonçant qu’ils assuraient leur entière collaboration au premier ministre François Legault dans le contexte de la lutte au coronavirus.

François Legault a annoncé que de nouvelles mesures de précaution seront communiquées en fin d'avant-midi jeudi.

Photo Simon Clark

«Nous assurons notre collaboration pour informer le public, mais également pour proposer des avenues susceptibles pour protéger les Québécois dans une crises sans précédent que le gouvernement constate, mais nous aussi».

«Il est clair que cette situation est loin d’être terminée et nous allons tous nous mettre ensemble pour que le Québec puisse passer à travers cette période difficile» a affirmé le chef de l’opposition officielle, Pierre Arcand.

Photo Simon Clark

«Le premier ministre nous a appelé et on a répondu présents et présentes. L’objectif de communiquer clairement avec nos concitoyens va être au cœur des préoccupations des prochaines semaines» a indiqué la députée de Québec solidaire, Manon Massé.