COVID-19 : Le PQ veut que tous les voyageurs entrant au Canada soient testés

Le Parti québécois demande que tous les voyageurs entrant au Canada soient testés pour la COVID-19.

Une motion en ce sens sera déposée à l’Assemblée nationale jeudi. Celle-ci suggère aussi que l’Assemblée nationale demande à Ottawa de mieux outiller le personnel des services frontaliers.

« Il y a des gens qui entrent au Québec sans aucun problème, sans aucune validation de leur état de santé, alors on peut bien prendre toutes les précautions nécessaires au Québec, si on ne contrôle pas la porte d’entrée, celle de l’aéroport de Dorval et également nos frontières, on a un problème majeur », a déclaré le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé.

Ce dernier estime que le gouvernement fédéral doit également considérer l’option de fermer la frontière vers les États-Unis et ne plus accueillir les vols en provenance de l’Europe.

Québec solidaire a plutôt lancé un appel au calme en demandant au québécois de ne pas céder à la panique.

Plus de détails suivront...