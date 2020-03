COVID-19: la MLS suspend à son tour sa saison

À l’instar de la NBA, la ligue professionnelle nord-américaine de soccer, la MLS, a suspendu jusqu’à nouvel ordre sa saison en raison des craintes liées à la pandémie de Covid-19.

• À lire aussi - EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

La décision est en vigueur pour les 30 prochains jours, a indiqué la ligue dans un communiqué.

Major League Soccer Suspends Season for 30 Days pic.twitter.com/P0HEPmsnkx — Major League Soccer (@MLS) March 12, 2020

«Nos équipes se sont unies pour soutenir l’idée de suspendre notre campagne, selon les recommandations des centres de contrôle et de prévention des maladies [les Centers for Disease Control and Prevention], de l’Agence de santé publique du Canada et des autres autorités responsables de la santé. Cela s’inscrit dans le meilleur intérêt de nos partisans, joueurs, officiels et employés», a commenté le commissaire Don Garber.

L’Impact de Montréal devait disputer son prochain match de saison régulière en MLS le 21 mars contre le Minnesota United FC, au Allianz Field, à St. Paul. Précédemment, il doit affronter le C.D. Olimpia mardi dans le cadre du duel-retour du quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Le onze montréalais n’a joué que deux rencontres cette saison en MLS, l’emportant 2 à 1 lors de son match d’ouverture au Stade olympique contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre avant d’aller faire match nul 2 à 2 contre le FC Dallas, au Texas.