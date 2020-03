COVID-19: les effectifs doublés à la clinique désignée

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a décidé de doubler ses effectifs à la clinique désignée pour les cas éventuels de covid-19.

La clinique, située à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec sur le chemin de la Canardière, a ouvert mercredi matin et n’a pas tardé à atteindre sa capacité maximale de patients, tandis que 50 personnes symptomatiques ont été testées.



Une centaine de personnes sont attendues aujourd’hui, évalue Mathieu Boivin, porte-parole au CIUSSS de la Capitale-Nationale.



«On s’attendait, mercredi, à faire des tests de dépistage jusqu’à 16h, mais la demande a été suffisante pour continuer jusqu’à 20h», indique le porte-parole.



Au départ, trois infirmières ont été déployées à la clinique désignée. Elles sont maintenant six.



«Les heures sont également prolongées jusqu’à 20h, tant qu’il y aura des besoins», poursuit le porte-parole.



Le nombre de personnes à dépister pourrait augmenter dans les prochains jours et l’agrandissement de la clinique actuelle, voire l’ouverture d’une nouvelle clinique, est possible, selon le CIUSSS de la Capitale-Nationale.



«Une nouvelle clinique est envisagée, compte tenu de la demande, mais rien n’est confirmé», termine le porte-parole.