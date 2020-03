LETARTE, Yvon



Au Foyer de Charlesbourg, le 2 mars 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Yvon Letarte, époux de feu dame Jocelyne Roberge et fils de feu M. Gérard Letarte et de feu Dame Évangeline Vermette. Il laisse dans le deuil sa conjointe Lisette Lachance, son gendre Louis Audet (feu Caroline Letarte); ses petits-enfants: Marie, Sophie et Frédéric; ses frères et sœurs: feu Dorothée (Pierre-Yves Côté), Clermont (France Dionne), Carol (Nicole Tremblay), Suzanne (Gaétan Rhéaume) et Monique; les fils de sa conjointe, Jean (Élaine St-Hilaire), Danny (Martine Fortier) et leurs filles Laurie et Julianne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roberge: Yvette (Marius Cantin), Arthur (Françoise Laliberté), Céline (Paul Boulianne), Gaétan (Daniel Beaulieu), Nicole (feu Georges Thérace), feu Raymond, feu Émilien (feu Huguette Lapierre), feu Julienne, feu Marie-Louis (Pierrette Caron) et feu Yves (feu Alice Sampson); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. la famille recevra les condoléances aude 13h à 15h,La famille tient à remercier tout le personnel du Foyer de Charlesbourg pour les bons soins prodigués à M. Letarte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg