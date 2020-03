GAGNON, Lise



Au Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 mars 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Lise Gagnon, fille de feu madame Cécile Lambert et de feu monsieur Jacques Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 14 mars 2020, de 14 h à 17 h. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Sébastien Saillant (Isabelle Fleury); son petit-fils Malik Saillant; ses oncles et tante : feu Claude Lambert (Louise Matte), Clément Lambert (Francine Rochon), Marcel Lambert (Thérèse Pépin), feu Gilles Lambert (Ghislaine Paradis), Thérèse Lambert (feu Roger Cloutier) ; son neveu Patrick Gagnon, ainsi que le père de son fils Richard Saillant et ses trois bonnes amies: Sylvie Douville, Pierrette Leblond et Lise Théberge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.