MORIN, Henri



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ, hôpital Laval), le 2 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Henri Morin, époux de feu madame Louiselle Bossé, fils de feu madame Corinne Rioux et de feu monsieur Wilfrid Morin. Il demeurait à Québec.Le samedi 14 mars 2020, de 11 h à 13 h 30, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auHenri rejoint son épouse Louiselle, de même que ses frères: Charles et Jacques et ses sœurs: Germaine, Thérèse et Bernadette. Il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Liliane Huot), Julie, Bernard (Nathalie Doré) et Marina (Marian Ivanov); ses petits-enfants: Julien, Rachel, Kamila, Aurélia, Katéri et Émerik. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Jacqueline, Germaine, Marie-Claire et son frère Marcel, ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 5e étage et des soins palliatifs de l'IUCPQ de même que le personnel de la Résidence Humanitae à Québec qui s'est occupé de lui au cours de la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), tél: 418-656-4999. Il est possible de faire un don en ligne à l'adresse suivante: https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons. Des formulaires seront également disponibles sur place le 14 mars 2020.