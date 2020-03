LABRECQUE, Cécile Beaulieu



Au Centre d'hébergement Jean-de-la-Lande à Montréal, le 25 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Cécile Beaulieu, épouse de feu monsieur Firmin Labrecque. Elle était la fille de feu monsieur Donat Beaulieu et de feu dame Clara Guillemette. Elle demeurait à Montréal et autrefois à St-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances au, à compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Richard Palardy), Jacques (Huguette Marsan); ses petits-enfants: Marie-Hélène et Olivier Palardy; ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Paul-de-Montminy. Des formulaires seront disponibles au Complexe. La direction des funérailles a été confiée à la