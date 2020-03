THIVIERGE, Benoît



À son domicile, le 1er mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Benoît Thivierge, époux de madame Anne-Marie Berthiaume, fils de feu monsieur Herménégilde Thivierge et de feu madame Angélina Couture. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles: Martine (Yves Drouin) et Chantale (Pascal Cliche); ses petits-enfants: Benoît Drouin (Nancy Awada), Karine Drouin et Pénélope Cliche (Cédrick Dupéré); ses frères et sœurs: Alice (feu Émile Nadeau), feu Wilfrid (feu Alice Sylvain, feu Jeanne d'Arc Sylvain), feu Lucien (feu Jeanne d'Arc Guay), feu Édith (feu Marie-Louis Hébert, feu Paul Bonneville), feu Jules-Aimé (feu Thérèse Tardif), feu Noël (Évangéline Gagné), feu Dorveny, Rosaire (Georgette Cyr), Ludger, feu Edgar (Claudette Carrier), feu Robert, Céline (feu Claude Ferland) et feu Jean-Guy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Berthiaume: feu Benoît (Jeannine Lefebvre), Ernest (Cécile Breton), feu Adrien (feu Yolaine Gourde, Yvonne Cadoret), feu Yolande (feu Noël Labrecque), feu Régis (Édith Roberge), Denise (feu Paul Champagne), feu Clermont (Ghislaine Pelletier) et feu Alexandre (Thérèse Bertrand); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin de famille Dr Cathy Sansfaçon, sa rhumatologue Dr Judith Trudeau, sa pneumologue Dr Isabelle Sirois et sa neurologue Dr Annie Dionne pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à toute l'équipe du CLSC de Saint-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation SLA du Québec (Sclérose Latérale Amyotrophique dégénérative) ou à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera aule vendredi 13 mars de 19h à 22h et le samedi 14 mars à compter de 8h30.