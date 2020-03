DUBÉ, Jacques



À l'Hôpital Chauveau, le 19 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jacques Dubé, époux de feu madame Pauline Brousseau, fils de feu madame Ulcine Verret et de feu monsieur Arthur Dubé. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h . Il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Nancy Bélanger); ses petits-enfants Jonathan et Joanie (Richard Hamel); ses frères et soeurs: feu Paul-Arthur (feu Monique Tremblay), feu Georges-Henri (feu Anita Royer), feu Lucienne (feu Jean-Marie Breton), Mariette (feu Jean-Louis Chevalier), feu Marie-Paule (feu Jacques Amyot) et Yvan (feu Pierrette Marcotte); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Brousseau: Jeannine (Rosaire Pelletier), feu Paul-Armand (feu Louisette Blais), feu Jean-Guy (feu Jeannette Raymond), feu Micheline (feu Jean-Yves Drapeau), Gilles (Madeleine Lafleur), feu Louisette (Jean-Marc Lachance), Pierrette (feu Yves Gauthier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(es) et les membres de la grande famille des AA. Un remerciement particulier à tous les membres du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ). Des formulaires seront disponibles sur place.