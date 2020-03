De l’essence sous la barre du 1 $ dans la région de Québec

Quatre jours après la chute des cours mondiaux du pétrole, le prix de l’essence passe sous la barre du 1 $ dans des stations-service de la grande région de Québec. Une première depuis janvier 2019.

Jeudi matin, au Costco de Lebourgneuf, le litre de carburant ordinaire se vendait à 97,9 cents, soit 4 cents de moins que le prix qui était affiché mercredi en début de journée. Le géant du commerce de détail a aussi diminué ses prix dans ses succursales à Lévis et à Sainte-Foy.

Plusieurs stations-service de la région affichaient toutefois toujours le litre à plus d’un dollar, indique le site GasBuddy.

Selon CAA-Québec, le prix réaliste dans la Capitale-Nationale est actuellement de 95,5 cents le litre et le prix moyen à la pompe est de 1,077$. Le prix réaliste comprend le coût d’acquisition de 93,2 cents et la marge au détail moyenne de la dernière année, qui est de 2,3 cents le litre.

«En 2016, les prix avaient été couramment dans plusieurs stations-service en dessous du 1$ et même sous les 90 cents. C’est certainement quelque chose qu’on pourrait revoir en 2020», avance au Journal le porte-parole de CAA-Québec, Pierre-Olivier Fortin, ajoutant que le marché de l’essence dans la région de Québec est «très compétitif».

Ailleurs

Au cours des dernières heures, plusieurs municipalités à travers la province ont également connu une diminution du prix de l'essence, notamment à Montréal et à Sherbrooke.

Il faut dire que le prix du baril de pétrole a chuté drastiquement en raison de la guerre de prix entre la Russie et l’Arabie saoudite.

Au cours des derniers jours, les membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP) n'ont pu s'entendre sur une diminution de la production, entraînant une chute mondiale du cours du brut.

Ainsi, le baril de Brent, qui valait 56,22$ US le 11 février, a clôturé à 35,84$ US mercredi. Le baril de pétrole WTI a, quant à lui, terminé la journée à 33,01$ US, comparativement à 51,64$ US il y a exactement un mois.

Avec la collaboration de l’Agence QMI.