Devrais-je me risquer à fréquenter cet homme?

Je suis une femme dans la soixantaine, sans enfants, qui a eu une vie amoureuse en dents de scie. Je suis seule depuis quatre ans, soit depuis que je suis revenue vivre dans mon patelin natal. J’étais décidée à ne plus me laisser prendre dans des relations à sens unique, juste pour tromper ma solitude.

Mon problème c’est que je m’ennuie. Comme je n’ai pas beaucoup d’argent pour sortir et que j’avais envie de me faire un ami pour meubler ma solitude, je me suis inscrite pour faire du bénévolat. Et c’est à l’occasion d’une activité pendant la préparation des paniers de Noël que j’ai croisé un homme charmant qui venait là pour à peu près les mêmes raisons que moi.

On a sympathisé et il nous est arrivé d’aller prendre un café ensemble. Je me suis attachée à lui et un jour je l’ai invité à venir chez moi prendre un verre. C’est là que j’ai appris que cet homme est en couple depuis 15 ans avec une femme du coin. Il m’a aussi appris qu’il ne l’aimait plus, mais que vu qu’elle est atteinte d’une maladie dégénérative débilitante, il n’avait pas le courage de la quitter.

L’annonce m’a refroidie et je me suis retenue de l’embrasser quand il en a manifesté l’envie. Depuis ce jour, j’évite au maximum de me retrouver seule avec lui. Mais comme il insiste en me disant qu’il m’aime assez pour ne pas me forcer à lui céder, je ne sais plus quoi penser. Selon vous, est-il plus prudent d’éviter l’intimité avec lui pour ne pas succomber, ou si vous croyez possible qu’on arrive à se contenter de juste se voir chez moi, sans espérer rien de plus. Comme en plus la ville n’est pas trop grande et que tout risque de se savoir, je n’ose plus m’avancer vers lui de peur qu’il prenne ça pour une invitation à revenir chez moi. Je suis tellement mêlée. Croyez-vous que ce serait jouer avec le feu que d’accepter quelques heures de bon temps avec lui pour briser ma solitude ?

Anonyme

Quand on sait que le feu, ça brûle et qu’on accepte de jouer quand même avec la flamme, on ne peut qu’anticiper les conséquences. Rien ne vous empêche cependant de briser votre solitude avec lui en dehors de votre domicile, au vu et au su de tout le monde, là où il n’y a aucun danger d’aller plus loin et de le regretter. Vous savez pertinemment, puisqu’il vous l’a dit clairement, qu’il ne quittera pas sa compagne. Il vous reste maintenant à vous respecter vous-même.