Doux printemps, quand reviendras-tu?

Un vent printanier soufflera sur Québec aujourd’hui (et jusqu’à dimanche) à l’occasion du Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping et du Salon du bateau qui s’installent au Centre de foires d’ExpoCité.

Les passionnés de grand air et de nautisme, que vous êtes, pourront, lors de ce rendez-vous annuel, planifier leur prochaine saison et découvrir les dernières nouveautés et tendances grâce à plus de 260 exposants présents. Vous pourrez aussi vous défouler avec la nouvelle attraction du Salon : le lancer de la hache avec Tomahawk Québec et ses deux couloirs spécialement aménagés ou essayer le tir à l’arc, le tir à l’arbalète, ou encore pêcher une truite dans le bassin du Salon. Quelques nouveautés : des véhicules tout-terrain flottants ; des chauffe-eau portatifs sans réservoir, alimentés au propane ; une collection exceptionnelle de panaches ; une pompe à batteries qui fonctionne comme le bec verseur d’un distributeur de carburant dans une station-service ; et le premier treuil à batterie au monde. www.salonpleinairquebec.ca

Un incontournable

Photo courtoisie

Le grand Rassemblement estival 2020 des Aînés regroupés de Charlesbourg (ARC) se tiendra le vendredi 29 mai, dès 15 h pour le spectacle, au Centre sportif Saint-Jean-Eudes de l’arrondissement Charlesbourg, suivi d’un souper et d’une soirée dansante. Denis Blackburn, directeur général du Complexe funéraire Sylvio Marceau, a accepté la présidence d’honneur du rassemblement 2020. Sur la photo, de gauche à droite : Vincent Dufresne, conseiller municipal et président de l’arrondissement de Charlesbourg, Ville de Québec ; Lise Boulanger, présidente de l’ARC ; Denis Blackburn, président d’honneur ; et Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles.

Directeur des com

Photo courtoisie

Bravo à Stéphane Dion (photo) qui vient d’être nommé au poste de directeur des communications de la Ville de Lévis. Possédant une connaissance approfondie des affaires publiques, Stéphane, qui aura comme mandat de diriger l’ensemble des activités de communication, externes et internes, à la Ville de Lévis, a développé au cours des 20 dernières années une solide expertise dans le domaine des communications, que ce soit en tant que journaliste, conseiller stratégique, porte-parole ou encore gestionnaire. Il a été directeur des relations publiques pour Revenu Québec pendant huit ans (2012-2019). Il entrera officiellement en fonction le lundi 16 mars.

Les fromages d’ici

Photo courtoisie

Deux fromages produits par la Fromagerie Bergeron de Saint-Antoine-de-Tilly, Le Six Pourcent (fromage léger) et Le Calumet (fromage fumé), ont été sacrés respectivement 2e et 3e meilleurs au monde dans leur catégorie à l’occasion du 33e World Championship Cheese Contest 2020, qui se tenait récemment à Madison, aux États-Unis. Les deux fromages Bergeron gagnants (photo) sont composés de lait 100 % canadien et sont naturellement sans lactose. Au total, la Fromagerie Bergeron avait inscrit huit fromages au concours parmi les 3667 produits mis en compétition à Madison (fromage, yogourt et beurre) et provenant de 26 pays. Roger Bergeron, président de la Fromagerie Bergeron, en est très fier.

Anniversaires

Photo courtoisie

Annie Asselin (photo), directrice générale de la Fondation Réno-Jouets, 53 ans... Sylvain Parent-Bédard, président fondateur et chef de la direction de ComediHa, 51 ans... Mylène St-Sauveur, actrice et comédienne québécoise, 30 ans... Stromae, auteur-compositeur-interprète et producteur belge, 35 ans... Annie Dufresne, comédienne, actrice et chanteuse, 46 ans... Sylvain Bouchard, animateur de l’émission Bouchard en parle au FM 93, 48 ans... Joseph Facal, collaborateur au Journal de Québec, 59 ans... Jacques Maheux du CAA-Québec, 59 ans... Pierre Roy, défenseur de l’AMH avec les Nordiques de 1972 à 1977, 68 ans... James Taylor, chanteur, guitariste et compositeur américain, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 mars 2018. François Rouette (photo), 67 ans, avocat associé chez chez Cain Lamarre et président des Diamants de Québec, de la Ligue de baseball junior élite... 2015. Irenée Thibault, 89 ans, fondateur de l’entreprise I. Thibault Inc., de St-Damien... 2013. Clive Burr, 56 ans, musicien anglais (Iron Maiden, Trust)... 2011. Jean Neveu, 70 ans, président du CA de Québecor... 2009. Luc Simard, 87 ans, fondateur des stations de radio CJFP et CIBM, de télévision CKRT-TV de Rivière-du-Loup et du Club Voyages FP... 2002. Jean-Paul Riopelle, 78 ans, peintre et sculpteur québécois... 2001. Robert Ludlum, 73 ans, écrivain américain... 1999. Yehudi Menuhin, 82 ans, un des grands violonistes du 20e siècle.