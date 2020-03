GAGNON, Henri



Au centre d'hébergement St-Jean-Eudes de Québec, le 9 mars 2020, à 101 ans et 7 mois est décédé, monsieur Henri Gagnon, époux de feu dame Germaine Lepage. Né le 20 juillet 1918 à St-Moïse, autrefois de Sayabec et Forestville, il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laà compter de 13 h, suivi,Il laisse dans le deuil, ses enfants: Robert (Lise Tremblay), Mario (Audrey Gagné), Armand (Odette James), Michèle, Johanne; ses petits-enfants : Joëlle (Denis Sanscartier), Pascale (Daniel Gagnon), Marie-Claude (Érik Roy), Sylvain (Marie-France Gagnon), Caroline (Martin Gagnon), Carl (Mélanie Montpetit), Daniel (Geneviève Blais), Nadia (Dave Drolet), et ses onze arrière-petits-enfants; sa sœur Rita Gagnon, sa belle-sœur Renée-Jeanne Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces. Un merci spécial au personnel du Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes, pour leurs bons soins et leur affection manifestés à son égard pendant les 7 années de résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CH St-Jean-Eudes de Québec, au 6000, 3ième avenue ouest, Québec, QC, G1H 7J5. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.