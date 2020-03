[EN DIRECT] Coronavirus: annulation des évènements intérieurs de plus de 250 personnes au Québec

François Legault annonce une série de mesures pour ralentir la propagation de la pandémie de coronavirus au Québec, incluant l'annulation de tous les évènements intérieurs qui rassemblent plus de 250 personnes.

Annulation jusqu’à nouvel ordre de tout rassemblement de plus de 250 personnes

Isolement volontaire pour tous les voyageurs, peu importe du pays d’où il revienne

Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les travailleurs du secteur public qui ont séjourné à l’étranger. Ils seront payés.

Les employés du secteur privé qui se place en isolement volontaire seront éventuellement compensés financièrement par le gouvernement du Québec.

«Aujourd’hui, tout le Québec doit se mettre en mode d’urgence. La pandémie de coronavirus est sous contrôle, pour le moment. On a aujourd’hui 13 cas, dont deux hospitalisés. Mais notre défi au cours des prochaines semaines est de freiner la contagion», a lancé le premier ministre jeudi lors d’un point de presse en compagnie des ministres de la Santé et des Aînés et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

«Les prochaines semaines vont être critiques. Notre but est de ralentir au maximum la propagation du virus», a-t-il ajouté. Tous les évènements, spectacles, congrès, matchs sportifs intérieurs attirant plus de 250 personnes sont dorénavant interdits, a indiqué François Legault. C'est également le cas pour le match des canadiens de Montréal qui devait avoir lieu ce soir au Centre Bell à Montréal.

C'est également le cas pour les grandes cafétérias dans les écoles par exemple. Les heures de lunch devront être revus pour éviter que 250 élèves se trouvent dans la salle commune au même moment.

Photo Simon Clark

Pour l'instant, les écoles ne sont pas fermée, mais cette décision n'est pas exclue dans le futur. Tout est sur la table, a indiqué le Dr. Horacio Arruda. M. Arruda mentionne qu'en situation de pandémie, le directeur de la santé publique et la sécurité civiles ont des pouvoirs considérables, comme de forcer l'isolation totale d'une ville comme Montréal par exemple.

