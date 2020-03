Il y a un manque d’infirmières pour répondre au 811

La ligne Info-Santé ne dérougit plus, recevant près de trois fois plus d’appels que d’habitude. Si bien que les autorités lancent un cri d’alarme pour que plus d’infirmières répondent au 811.

« Dans la seule journée d’hier [mercredi], la ligne Info-Santé a reçu 16 840 appels alors que la moyenne est de 6000 par jour », répond Robert Maranda, du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

On a répondu à seulement 3996 de ces appels, soit moins du quart. Plus de la moitié ne portaient que sur le coronavirus. Et le temps d’attente, normalement de 12 minutes, est maintenant d’environ une heure.

Flot d’appels élevé

Francine Dupuis

PDG CIUSSS du Centre-Ouest

« Le flot d’appels est très très très élevé, les gens attendent très longtemps avant d’avoir accès à une infirmière », a déploré jeudi la présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Francine Dupuis.

« On procède à une vague de recrutement intensif d’infirmières à la retraite, enceintes à la maison ou en travaux légers. On fait un appel à toutes les infirmières qui peuvent nous donner des heures », a-t-elle fait savoir.

Clairement débordé d’appels par les craintes entourant le coronavirus, le service a aussi éprouvé des problèmes techniques, jeudi, faisant en sorte que toutes les lignes étaient occupées.

« Des efforts colossaux sont déployés pour améliorer la situation au 811. Nous sommes actuellement en rodage et plusieurs améliorations se font au quotidien pour permettre de faciliter la performance de réponses aux appels », assure M. Maranda.

Appels au 811 depuis cinq jours

Date Appels Liés au

répondus coronavirus

7 mars 3714 5 %

8 mars 3545 11 %

9 mars 4056 23 %

10 mars 3786 44 %

11 mars 3996 52 %