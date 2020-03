Événements culturels à Québec: voyez ce qui est annulé et ce qui aura lieu

La vie culturelle à Québec sera pratiquement mise sur pause par suite de l’interdiction des rassemblements de plus de 250 personnes qui a été annoncée par le gouvernement du Québec afin de combattre la COVID-19. Voici les activités qui seront annulées ou reportées et celles qui seront maintenues.

Salon international du livre de Québec

La direction de l’événement, qui doit avoir lieu du 15 au 19 avril, au Centre des congrès, attend le décret gouvernemental, prévu à 15h, mercredi, avant de faire connaître ses intentions.

La responsable des communications, Johanne Mongeau, a cependant déjà indiqué au Journal qu’il sera difficile de maintenir la tenue de l’événement dans les circonstances.

Cinéma

Les deux cinémas du Clap resteront ouverts mais le propriétaire, Robin Plamondon, entend limiter la capacité d’accueil des salles. Outre cela, ce sont les premières de films qui pourraient être touchées.

«Soit on va les annuler, soit on va les séparer en deux groupes séparés. Par exemple, mercredi, la première du film Tu te souviendras de moi a réuni 400 personnes. Avoir su avant, on aurait fait les choses autrement.»

Concerts

Au Centre Vidéotron, le concert de Pearl Jam du 22 mars a déjà été reporté lundi. Québecor doit émettre un communiqué cet après-midi afin de faire le point sur les autres événements.

Le Capitole reporte les cinq représentations de Révolution, prévues jusqu'au 15 mars, à des dates ultérieures qui seront déterminées un peu plus tard. Les spectacles affichaient tous complet. « On demande aux gens de garder leurs billets car c’est reporté. On va communiquer avec eux lorsqu’on aura de nouvelles dates de représentations. On remboursera si ce n’est plus possible pour le client », a expliqué la directrice des communications, Dominique Thomas.Pour l’instant, les spectacles de Mario Pelchat prévus les 21 et 22 mars sont maintenus, à moins que l’interdiction du gouvernement se prolonge.

L’Impérial Bell annule tous les concerts prévus jusqu’au 12 avril et tente de les reporter à une date ultérieure. Ça comprend notamment les spectacles de Marie-Pierre Arthur, Geoffroy, Alan Doyle, The Glorious Sons et le lancement d’album de Souldia.

Le Festival d’été, qui aura lieu du 9 au 19 juillet, assure qu’il n’y a pas de changements pour l‘instant à sa programmation 2020 mais que la COVID-19 représente « un défi supplémentaire » pour compléter la grille horaire, qui compte encore quelques trous, dont le 17 juillet sur les plaines d’Abraham. « On demeure tous sur le qui-vive. Nous attendons de voir l’impact que les annonces auront sur les tournées des artistes. Il y aura une certaine réorganisation à ce niveau », dit la directrice des communications, Samantha McKinley.

Le Palais Montcalm suspend ses activités jusqu’à la fin du mois de mars. On tente de reporter les spectacles. Des concerts des Violons du Roy, de Dweezil Zappa, Jeremy Dutcher et Anna Calvi étaient notamment à l’horaire.

À l’Anti et au d’Auteuil, les spectacles sont maintenus, à part les reports déjà annoncés des concerts de Mezerg et de Freshgod Apocalypse. « À l’Anti, nous avons une capacité de 177 personnes. Au d’Auteuil, on peut limiter la capacité à 250 personnes », fait valoir le promoteur Karl-Emmanuel Picard. Celui de Gab Bouchard, ce soir, aura lieu comme prévu.

À La Chapelle, qui peut accueillir 196 personnes, le directeur Jacques Angers a confirmé que les spectacles de Roch Voisine (ce soir), Yvan Pedneault (vendredi) et Kevin Parent (samedi) auront lieu. « Il n’y a pas d’annulation et on analyse la situation d’heure en heure », a-t-il indiqué.

L’Anglicane de Lévis a décidé de suivre la directive gouvernementale et les spectacles de Bernard Adamus, ce soir, et d’André Sauvé, samedi, au Cégep de Lévis-Lauzon, sont annulés. Les détenteurs de billets seront remboursés. Aucune décision n’a été prise concernant les autres spectacles à l'horaire.

Théâtre

Au théâtre Périscope, une salle de 185 sièges, on reste à l’affut. Les représentations de la pièce Néon Boréal de ce soir, demain et samedi, sont toujours à l’horaire. Des distributeurs de désinfectants seront installés à différents endroits et des messages recommandant de se laver les mains seront en évidence au bar et dans les toilettes.

Le théâtre La Bordée poursuit ses opérations comme prévu avec la présentation de la pièce de théâtre Rouge. Le nombre de places disponibles a été ajusté selon les recommandations du gouvernement. La pièce qui met en vedette Michel Nadeau et Steven Lee Potvin est à l’affiche jusqu’au 21 mars.

Le Carrefour international de théâtre, qui aura lieu du 21 mai au 6 juin, dans différentes salles à Québec, évalue différents scénarios. Rien n’est annulé pour l’instant. La programmation complète doit être dévoilée le 21 avril.

À Premier Acte, une petite salle de théâtre qui peut accueillir 81 spectateurs, sur la rue de Salaberry, les trois dernières représentations de la pièce À l’affiche d’aujourd’hui, vendredi et samedi, sont maintenues. Food Club, la prochaine production, sera présentée du 24 mars au 4 avril.

Le Théâtre du Trident a choisi d’annuler toutes ses activités jusqu’au 29 mars. Les gens qui avaient des billets pour les représentations de Roméo et Juliette seront contactés ultérieurement avec une procédure complète à suivre. La prochaine production du Trident, la pièce Eldorado doit être présentée du 21 avril au 16 mai.

Musée

Le Musée de la civilisation reste ouvert pour le moment. Toutefois, la direction considère actuellement l'option de restreindre l'accès aux salles d'expositions, pour mieux contrôler la circulation des visiteurs. Ces temps-ci, l'achalandage varie entre 1200 et 1500 personnes par jour, environ, précise la porte-parole Agnès Dufour. Le dévoilement de l'exposition Histoires de pêche, qui doit commencer le 2 avril, est maintenu. Toutefois, la soirée inaugurale prévue dans le hall d'entrée, la veille, est annulée.

– Avec la collaboration de Sandra Godin et Yves Leclerc