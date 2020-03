BOUTIN, Émile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 mars 2020, est décédé Monsieur Émile Boutin, à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de Madame Rolande Roy et le fils de feu Albert Boutin et de feu Delphine Châtigny. Il était originaire de St-Isidore, mais il a passé la majorité de sa vie à St-Lambert-de-Lauzon. La famille recevra les condoléances des parents et amis(es) ausous la direction de la la maison funéraireHeures de visites: Vendredi soir, le 13 mars 2020, de 19 h à 21 h 30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 11 h jusqu'au départ du salon à 13 h 45.Monsieur Émile Boutin laisse dans le deuil son épouse: Madame Rolande Roy; ses enfants: Serge, Michel (Sylvie Pelletier), feu Claude et Martine (Yves Corriveau); ses petits-enfants: Jeffrey, Marie-Fay, Emmanuelle, Mélodie, Jason et François. Il était le frère de Germaine Boutin (feu Armand Lemieux), de feu Armand Boutin et de Bernadette Boutin (feu Lionel Beaulieu). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Rose-Aimée (feu Bertrand Bolduc), Rosaire (Lucille Carrier), Thérèse (feu Elias Bolduc), feu Simone (Alphonse Bolduc), feu Gérard (Lorraine Richard), Jeannine, Yvette (feu Antonio Isabel), feu Gaston (Diane Veilleux), Lucille (Paul Adagion), Camille, Gaétane (Normand), Réjeane (feu Alphée Drouin) et Diane (Normand Thivierge). Il laisse aussi dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis(es). En guise de sympathie un don au journal Vers Demain serait grandement apprécié de la famille.