GUAY, Mario

Au CHUL, le 28 février 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Mario Guay, fils de feu Laurent Guay et de Mme Lucette Larrivée. Il était le conjoint de Mme Isabelle Chamard et demeurait à Lévis (St-Nicolas). Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Isabelle Chamard, ses enfants : Jean-Sébastien Laberge Guay (Mélanie Blanchard), Sabrina Guay (Mélissa Gauvin), Sarha Guay, sa fille de cœur Océane Chamard (Samuel Lévesque), ses petits-enfants : Léo, Mathias et Nathan, sa mère Mme Lucette Larrivée, ses frères et sœurs : Régent Guay (Jessy Thommassin), Johanne Guay (Serge Poulin), Normand Guay, Chantal Guay (Benoît Doyon), sa belle-mère Régine Gagnon (Paul Mathieu), sa belle-sœur Caroline Chamard ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces des familles Larrivée et Guay.