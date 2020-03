ROBERGE, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jacques Roberge, époux de madame Lina Roberge, fils de feu monsieur Antonio Roberge et de feu madame Marguerite Blais. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (feu Denise Bourget), Richard (Sylvie Drapeau), Normand (Nathalie Côté), René (Sonia Drolet) et Martin (Christine Royer); ses petits-enfants: Émilie (Darryl Masih), Marie-Michelle (Pierre-Yves Lehouiller), Maxime (Marylou Morin), Catherine (Yves Mathieu), Charles (Valérie Tourangeau), Laurie, Frédérique et Félix; ses arrière-petits-enfants: Antoine, Gabriel, Haylie, Élizabeth, Gabrielle, Evelyne, Florence et Édouard; ses frères et sœurs: feu Darquise, Michel (Marianne Mause), Louise (feu Rosaire Beaudoin), Yvon (Jacqueline Viens), Jean (Denise Huot), Gilles, Francine, feu Pauline, Diane (François Vincent), André (Lise Roberge); son beau-frère Guy Plourde et belle-sœur Huguette Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. Des formulaires seront disponibles sur place. https://www.mspdulittoral.com/La famille vous accueillera aule vendredi 13 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 14 mars à compter de 9h.