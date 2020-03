THIBEAULT, Jean-Roch



L'infatigable Jean-Roch Thibeault a été forcé de s'arrêter pour un repos éternel le 28 février 2020 au Centre hospitalier de Baie-Saint-Paul, à l'âge de 77 ans. Ce grand bâtisseur laisse dans le deuil ses deux fils, Jean-Sébastien (Julie Bouchard) et Nicholas (Guylaine Leblond), à qui il a transmis la passion de l'entrepreneuriat et de l'engagement communautaire, de même que sa conjointe Mariette Careau (ses fils Nicolas et Vincent), avec qui il a partagé d'heureux moments au cours des 15 dernières années de sa vie. En allant rejoindre son père Antoine, sa mère Alice ainsi que ses frères Claude et Marcel, il laisse derrière lui ses sœurs Huguette (feu Laurent Martel), Claudette (Normand Simard), Jocelyne (Jean-Marc Simard) et Francine (Jean-Pierre Anctil). Ce grand-père aimant était fier de paver la voie pour sa descendance. Garderont de précieux souvenirs de lui ses petits-enfants François-Xavier, Rose, Adèle, Henri, Simone et Laurence, la mère de ses fils Marie-Soleil Nicole Duchesne ainsi que tous ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis. Doté d'un fort caractère, Jean-Roch n'a laissé personne indifférent au cours de sa vie. Il a réussi à rassembler de valeureuses équipes d'employés qu'il chérissait, avec qui il a forgé ses entreprises. Il a toujours su exprimer clairement son point de vue, mais derrière son caractère fort se cachait un homme attachant au cœur tendre. La famille tient à remercier particulièrement Dr Catherine Boucher Bélanger ainsi que tout le personnel médical du CLSC et du Centre hospitalier de Baie-Saint-Paul. Grâce à leurs bons soins, c'est en toute dignité que Jean-Roch a pu rendre son dernier souffle. L'entourage du défunt recevra les condoléances en présence des cendres à lales jeudi 12 et vendredi 13 mars, de 14h à 16h30 et de 19 à 22 h, puisà compter de 9h,L'inhumation se fera à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l'espoir, au Club Bon Cœur de Charlevoix ou à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds soins palliatifs, formulaires disponibles au funérarium.