Fermer la frontière avec les États-Unis?

Justin Trudeau et Donald Trump ont tous deux fait le point sur la situation hier. La COVID-19 se propage rapidement et il est de plus en plus évident que nos habitudes quotidiennes seront éventuellement bousculées si ce n’est pas encore le cas.

Depuis le début de cette crise, on a beaucoup critiqué l’attitude des décideurs dans plusieurs pays et le président américain a senti le besoin de corriger quelques-unes de ses déclarations maladroites en soulignant le sérieux de la situation dans son allocution télévisée. Lui-même plus sérieux et discipliné qu’à l’habitude, il a annoncé tout un arsenal de mesures sanitaires et économiques qu’on déploiera très bientôt.

Malgré les critiques et les annonces tardives, il faut reconnaître au président le mérite d’avoir rapidement bloqué l’entrée au pays d’étrangers qui ont séjourné en Chine ou en Iran. On peut bien l’accuser de servir en même temps ses intérêts politiques et économiques, la mesure était bonne.

Alors qu’il annonçait hier une mesure similaire pour les pays de l’Union européenne, les mêmes critiques fusent, mais la mesure se défend. Que reproche-t-on au président? De cibler des alliés auxquels nous devrions nous associer pour lutter contre une pandémie. Donald Trump a pointé en direction d’une mauvaise gestion en Europe et identifié le virus comme un mal étranger. S’il donne l’impression de se disculper en trouvant un bouc émissaire, concentrons-nous sur l’impact de la mesure.

Pour l’instant, les autorités au Canada et au Québec affirment mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et surveiller de très près l’évolution de la situation. Souhaitons qu’on envisage le pire (comme le soulignait la ministre McCann) et qu’on n’hésite pas à débloquer les fonds nécessaires. Bien loin de moi l’idée de m’improviser virologiste ou gestionnaire de crise, mais je préfère envisager tous les scénarios.

Sur les ondes de CNN, hier soir, le gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo disait s'attendre à voir exploser le nombre de cas de COVID-19 dans son État. Celui qui a d’ailleurs instauré une zone de quarantaine croit que l’on n’a pas suffisamment effectué de tests et que, dès qu’on le fera, on constatera que la situation est plus grave que ce qu’on observe aux États-Unis depuis quelques semaines. Comme pour lui donner raison, la NBA suspendait ses activités.

Rien ne justifie, actuellement, de fermer la frontière américaine, comme le laisse entendre le titre de mon billet. Nous savons tous et toutes à quel point nos économies sont interreliées et plusieurs d’entre nous séjournent régulièrement aux États-Unis pour le plaisir ou pour le travail.

Vous noterez cependant que les avis se multiplient et qu’on annule de plus en plus d’événements. Les activités pédagogiques de certaines écoles sont suspendues ou le seront très bientôt. Aucun secteur d'activité n'échappe à une réflexion sur la réelle nécessité de se regrouper. Que se passera-t-il si les prévisions les plus sombres des experts devaient s’avérer? Trente-quatre États ont confirmé des cas de COVID-19 sur leur territoire.

Fermer la frontière constituerait un dernier recours. Pour ce qu’on en sait, le nombre de cas devrait littéralement exploser chez nos voisins pour que la mesure en vaille le coup. Les États-Unis ne se comparent pas à l’Italie.

Selon le Toronto Star (hier), les efforts gouvernementaux se concentrent actuellement sur la situation dans les aéroports et, depuis le 5 mars, on procéderait à une surveillance accrue des visiteurs qui entrent par voie terrestre. Il semble cependant bien difficile d’obtenir des détails sur l’ampleur de cette surveillance ou sur les mesures déployées.

Envisager une éventuelle fermeture de la frontière ne me semble pas alarmiste. Il me semble plutôt sage d’y réfléchir alors que les risques pour la santé publique et l’économie sont élevés. Nous ne perdons rien à l'envisager tout en souhaitant ne pas y recourir. Je ne dis pas qu'il faut fermer la frontière, simplement qu'on soupèse les avantages et les inconvénients d'une telle mesure. En début de semaine, je publiais un billet dans lequel j’affirmais que la COVID-19 exposait les lacunes du système américain. Il ne faudrait pas que le Canada paie le prix de ces lacunes.

En attendant, la lutte contre la pandémie exige une collaboration internationale et nous avons déjà de très bons canaux de communication avec les États-Unis et nos partenaires un peu partout dans le monde. S’il y a un moment où la confiance dans nos dirigeants doit être solide, c’est bien maintenant.