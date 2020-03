Hollywood au temps du coronavirus

Sorties de films reportées, tournées, spectacles et événements mondains annulés, retards de tournage de productions d’envergure... Hollywood est complètement bouleversé par le coronavirus. Plusieurs de ses stars, visiblement inquiètes, optent désormais pour les masques de protection lors de leurs déplacements, encourageant leurs fans à les imiter.

De Los Angeles à New York, une véritable onde de choc secoue le star-système américain, bousculant son calendrier culturel.

Quelques jours après l’annonce que James Bond sortirait en novembre plutôt qu’en mars, une nouvelle vague de reports a déferlé jeudi.

L’acteur et réalisateur John Krasinski a ouvert le bal, en matinée, en reportant la sortie de son plus récent projet, Un coin tranquille 2, à une date indéterminée. L’initiative a rapidement été imitée par les studios Universal, qui ont reporté d’un an la sortie du dernier chapitre de la saga Rapides et dangereux. Les fans devront donc attendre à avril 2021 pour retrouver Vin Diesel et ses bolides sur grand écran.

Quant à Mulan, nouvelle adaptation du conte classique de Disney, la sortie a elle aussi été repoussée à une date indéterminée. Même chose pour les films Les nouveaux mutants et Affamés. Le tournage de Mission : Impossible 7 a pour sa part été suspendu, l’équipe ayant initialement prévu se rendre à Venise, en Italie, pour quelques semaines. On ignore pour le moment si cette pause forcée aura une incidence sur la date de sortie, prévue pour juillet 2021.

La télévision et la scène écopent

Le cinéma n’est pas le seul à subir les contrecoups de la pandémie de coronavirus, plusieurs productions du petit écran accusant elles aussi des délais de production.

Le tournage de la deuxième saison de The Morning Show, mettant en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, a été jeudi suspendu pour une période de deux semaines. Celui de Riverdale, adaptation des bandes dessinées Archie, est quant à lui en pause pour une durée indéterminée après qu’un membre de la production a été en contact avec une personne atteinte du virus.

Les téléréalités Survivor et The Amazing Race ont toutes deux choisi de mettre leurs prochaines saisons sur la glace pour le moment.

Sur la scène musicale, bon nombre d’artistes ont choisi de reporter ou d’annuler des portions de leurs tournées. Madonna, Kiss, Pearl Jam, Green Day, Cher et Louis Tomlinson ont tous fait part de leur décision à leurs fans au cours des derniers jours, voire des dernières heures.

Finalement, du côté de New York, c’est Broadway tout entier qui est paralysé par la pandémie. Les 41 théâtres de la célèbre artère culturelle ont tous fermé boutique jeudi, et ce, jusqu’au 12 avril.

Tom Hanks va « bien »

Bonne nouvelle, toutefois, pour Tom Hanks et Rita Wilson. Le couple, atteint du coronavirus, va « bien », rassurent leurs fils.

« Ils vont bien tous les deux. Ils ne sont pas si malades, ils ne s’inquiètent pas, mais ils suivent les précautions médicales nécessaires. Tout va bien aller », a confié Chet Hanks dans une publication partagée sur son compte Instagram.

Son frère aîné, Colin Hanks, s’est également tourné vers ce réseau social, jeudi, pour donner des nouvelles de ses parents.

« Ils vont bien (et gardent un bon moral) compte tenu des circonstances », a-t-il écrit.