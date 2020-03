Il devra payer 750 $ pour avoir enlevé des dépliants des conservateurs

Un bref excès de partisanerie coûtera finalement 750 $ à un membre de l’équipe du député libéral fédéral Anthony Housefather, qui a remplacé des dépliants du Parti conservateur par ceux de son parti, dans un immeuble à logement de la circonscription de Mont-Royal.

Les événements se sont produits le 25 septembre dernier, en pleine campagne électorale fédérale, alors que Sonny Moroz et d’autres militants accompagnaient M. Housefather dans un immeuble résidentiel du boulevard Cavendish.

«Alors qu'il était seul, sur trois étages différents et à l'insu du candidat et des autres personnes faisant campagne, l'intéressé a retiré six dépliants du candidat du Parti conservateur du Canada (PCC) des portes des unités et les a remplacés par les dépliants du candidat du PLC», peut-on lire dans le résumé des faits du commissaire aux élections fédérales.

Sonny Moroz aurait ensuite avoué ce qu’il venait de faire aux autres personnes avec qui il faisait campagne. Anthony Housefather l’aurait alors réprimandé et M. Moroz aurait immédiatement décidé d’aller remettre les dépliants du PCC en place.

Dans sa déclaration, Sonny Moroz a dit avoir «agi spontanément et sans en avertir le candidat [Anthony Housefather]».

M. Moroz s’est engagé à payer une somme de 750$ d’ici les 30 prochains jours au receveur général du Canada afin de clore le dossier, conformément à la Loi électorale du Canada.