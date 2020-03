Jean Bédard est prêt pour ce défi

Depuis qu’il est à la tête de Sportscene, Jean Bédard a survécu à plusieurs situations particulières comme des conflits de travail dans la LNH ou une élimination rapide du Canadien.

Toutefois, avec les recommandations du premier ministre François Legault au sujet des risques de propagation du coronavirus, il s’apprête à vivre un défi comme il n’en a jamais vécu auparavant.

« La situation [du coronavirus] a connu une escalade rapide, a souligné Jean Bédard. On ne peut pas la contrôler, donc on doit apprendre à la gérer. »

« De prendre les mesures comme l’a fait le gouvernement, c’était la bonne chose à faire. »

52 restos-bars

Sportscene possède 52 restos-bars La Cage – brasserie sportive aux quatre coins du Québec, dont une vingtaine qui peuvent accueillir plus de 250 personnes. Bédard va respecter le quota demandé par Legault lors de son allocution de jeudi.

« J’ai déjà passé le message à mes équipes, a-t-il précisé. Par exemple, c’est seulement le premier étage de la Cage au Centre Bell qui sera ouvert. De plus, on va distancer les tables un peu plus qu’avant. Toutes les recommandations seront suivies. »

Il ne croit pas que ses restaurants vont trop souffrir de la suspension des activités de la LNH, de la NBA ou du baseball majeur.

« C’est deux ou trois soirs par semaine où l’affluence est plus grande en raison des événements sportifs, a indiqué l’homme d’affaires. Au cours des dernières années, on a changé le concept de nos restaurants pour miser sur la qualité de notre nourriture et l’ambiance. »

Coupe Telus

Bédard est un peu plus nerveux au sujet de la prochaine Coupe Telus qui doit être disputée à Saint-Hyacinthe en avril. Il est le président de ce tournoi qui regroupe les meilleures formations midget AAA au Canada.

« Ça commence le 20 avril, a-t-il expliqué. On n’a pas encore eu de mot d’ordre de Hockey Canada pour annuler notre événement. Selon moi, les 10 prochains jours seront déterminants. On se croise les doigts pour que le tournoi ait lieu comme prévu. On est prêts. »

Jeudi en soirée, Hockey Canada a annulé toutes ses activités, y compris ses championnats nationaux, jusqu’à nouvel ordre.

La bonne nouvelle, c’est que 80 % des dépenses de l’événement doivent être déboursées lors de la semaine du tournoi.

Dans un autre ordre d’idées, Hockey Québec a suspendu les activités de la Ligue midget AAA pour une durée indéterminée.