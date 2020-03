«La meilleure solution pour sauver des vies» – Isabelle Brasseur

Les Championnats mondiaux de patinage artistique de Montréal ont été l’un des premiers événements majeurs à être annulé en raison des dangers de la propagation de la COVID-19. C’est décevant pour ceux qui devaient y participer, mais également pour ceux qui devaient y assister.

Cette compétition, qui devait se dérouler du 16 au 22 mars au Centre Bell, aurait pu rapporter plusieurs dizaines de millions de dollars en retombées économiques en raison de la visite de plusieurs touristes étrangers.

L’ancienne patineuse Isabelle Brasseur, elle, devait arriver dans la métropole mardi. Bien sûr, la Québécoise, qui vit maintenant au New Jersey, ne croyait pas qu’un tel scénario allait survenir.

Des doutes

« Il y a deux semaines, je ne pensais pas que ça serait annulé, a-t-elle indiqué au Journal. Toutefois, j’ai commencé à douter il y a 48 heures. »

« Mon frère, qui travaillait au sein de l’organisation dans le département du transport des athlètes et des officiels, me tenait au courant. On était sur le qui-vive et on avait hâte de connaître la décision finale. »

« C’est sûr que c’est décevant pour les athlètes, les organisateurs et le public. On avait tellement hâte de voir ces championnats à Montréal et qu’on soit tous rassemblés pour regarder les meilleurs au monde. »

Toutefois, elle est bien consciente que la raison a eu le dessus sur la passion dans ce dossier.

« La situation de la COVID-19, c’est assez impressionnant. Les décisions prises sont hors de notre contrôle. Ça revient au gouvernement et au département. C’est la meilleure solution pour sauver des vies. Personne ne pensait que le virus se propagerait aussi rapidement. »

Des mesures à l’aréna

Brasseur continue de donner des cours de patinage à ses élèves au quotidien. L’État du New Jersey n’avait pas encore annoncé jeudi de contre-indication à ce sujet. Du moins, pas pour le moment. »

« On désinfecte tout ce qu’on peut, et souvent, a-t-elle mentionné. Ma petite bouteille de désinfectant, je la traîne dans ma poche lorsque je suis sur la glace au lieu d’être dans ma sacoche. »

« J’en mets plus souvent et je change mes gants plus souvent. »

Pour ce qui est de ses patineuses, elle a resserré les mesures d’hygiène.

« Je demande à mes élèves de laver leurs gants tous les soirs. Les jeunes ont tendance à mettre leurs gants sales dans leurs sacs et à les remettre le lendemain. »

« Lorsqu’on fait des spins, les nez coulent et elles s’essuient avec leurs gants. Personne n’est à l’abri. »

En avance sur le Québec

Brasseur suit attentivement la situation qui se déroule dans sa ville de Mount Laurel en ce qui a trait à la propagation de la COVID-19.

« Je crois qu’on est en avance de quelques jours sur le Québec, a soutenu l’ancienne championne du monde en couple. On est rendus à 25 cas confirmés selon les dernières informations. »

« On commence à voir des cas près de la maison. On commence aussi à se poser des questions sur les gens qu’on croise au quotidien et qui peuvent avoir des symptômes du virus. »

Avec son mari Rocky, elle porte une attention particulière à sa belle-mère Sharyn, qui a une faiblesse aux poumons.

« On tente de la protéger au maximum. On lui donne des vitamines pour l’aider. Le coronavirus, ça nous inquiète un peu pour ses poumons. »