Le PDG de Desjardins empoche 2,96 M$

Le PDG de Desjardins Guy Cormier a touché 2,96 millions $ en rémunération pour 2019 tout en voyant ses primes chuter de 32 % pour ne pas avoir atteint ses objectifs. Au total, la haute direction s’est partagé 9,25 M$ en salaires, bonis et régimes de retraite.

Le numéro un de la coopérative, Guy Cormier, a vu son salaire de base bondir à 1,06 M$ l’an dernier, soit 115 178 $ de plus que l’année précédente. Ses primes ont atteint 713 180 $ et la valeur de son régime de retraite a été de 1,18 million $.

En 2018, M. Cormier avait reçu une rémunération globale d’un peu plus de 3 M$.

Desjardins mentionne que la majorité des cibles fixées par la haute direction ont été réalisées, soit pour les revenus, les excédents, les ristournes et le membership. Ce sont certains objectifs dans le régime d’intéressement annuel qui n’ont pas été atteints.

« Par conséquent, le boni est à la baisse, et ce, pour la haute direction et les employés. Il s’agit du boni le plus bas depuis 2008 », mentionne la porte-parole Chantal Corbeil.

Silence au sujet des anciens

Par ailleurs, dans sa circulaire dévoilée hier, Desjardins ne fait pas état du salaire et des primes qui ont été payés à Denis Berthiaume qui occupait le poste de premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation jusqu’en décembre dernier.

La coopérative ne nomme aussi qu’une seule fois dans le document le nom de l’ancien premier v.-p. Technologies de l’information Chadi Habib. Ils ont quitté Desjardins six mois après l’annonce de la fuite de données. Impossible de savoir si ces deux hommes ont reçu des indemnités de départ. Desjardins refuse de fournir cette information. En 2018, M. Berthiaume était le deuxième salarié le mieux payé dans la coopérative. À titre de comparaison, en 2018, les cinq membres de la haute direction de l’institution financière s’étaient partagé une rémunération globale de 9 M$. Il faut dire qu’en 2019, en raison de la réorganisation, six salaires ont été dévoilés, car deux personnes ont assumé le rôle de chef des finances, pour atteindre 9,25 M$.

Parmi les autres hauts dirigeants les mieux rémunérés après M. Cormier, on retrouve en deuxième position le premier vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes, et président et chef de l’exploitation, Desjardins Sécurité financière, Denis Dubois. Il a reçu 1,47 M$.

D’un point de vue salarial, Desjardins a suivi la tendance des autres banques canadiennes. La majorité des grands patrons ont vu chuter leur salaire en 2019.

Hauts dirigeants de Desjardins: rémunérations globales

GUY CORMIER

Président et chef de la direction du Mouvement

2019 : 2 958 026 $ (-1,6 %)

ALAIN LEPROHON

Premier v.-p., Finances, Trésorerie, Administration et chef de la direction financière

2019 : 810 362 $ (+27,6 %)

RÉAL BELLEMARE

Premier v.-p. exécutif et chef de l’exploitation, et premier v.-p. intérimaire, Technologies de l’information

2019 : 1 399 876 $ (-2,8 %)

ÉRIC LACHAÎNE

Premier v.-p., Réseau des caisses et Services aux membres et clients

2019 : 1 300 072 $ (+ 0,8 %)

DENIS DUBOIS

Premier v.-p., Gestion de patrimoine et Assurance de personnes, et président et chef de l’exploitation, Desjardins Sécurité financière

2019 : 1 468 061 $ (+14,1 %)

MARIE-CLAUDE BOISVERT