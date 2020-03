Le rappeur Koriass remet les pendules à l’heure:«Je n’étais pas bien avec moi-même»

Koriass a souhaité remettre les pendules à l’heure et a finalement commenté les nombreuses rumeurs qui ont circulé à son sujet dans les dernières années à l’occasion de l’anniversaire de sa fille Antoinette.

«(...) J’ai souvent entendu que c’est important d’être bien avec soi-même avant d’être en relation amoureuse. Je l’ai appris à mes dépens ce que ça veut dire en fait. Je suis jamais vraiment revenu publiquement sur les annulations de show en 2017 pis le commérage sur ma vie qui a éclaté en morceaux à cause d’infidélités et de problèmes de consommation, dans un brouhaha confus avec mes positions féministes et j’en passe», a écrit l'artiste sur Instagram.

«Mon comportement témoignait de combien je n’étais pas bien avec moi-même pour m’auto-saboter de la sorte. Pis la raison pourquoi j’ai rien dit c’est parce que la personne que ça a le plus affectée là dedans c’est pas moi, c’est celle qui partageait ma vie. Qui a tout reçu sur elle en n’ayant rien demandé. Donc j’ai shut the fuck up pour de bon, pour elle. Ma relation avec elle m’a fait grandir sur beaucoup de points, particulièrement en matière d’égalité des sexes. Ce que je voulais faire avec ça c’est pas me montrer plus catholique que le pape, mais dire que moi aussi je peux être shitty parfois, et que s’auto-examiner et faire preuve d’empathie envers les oppressions que vivent les femmes peut juste aider. On n’a pas réussi à survivre à tout ça, malgré les essais. Ça affecte toute ma famille, j’ai encore beaucoup de issues à travailler et je le fais maintenant seul. On reste quand même une famille, différemment. Bonne fête Toino», a-t-il pousuivi.