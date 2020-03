Nathalie Roy dormait du sommeil du juste

Jeudi dernier, craignant que Nathalie Roy, notre ministre de la Culture et des Communications, se soit endormie, j’ai tiré la sonnette d’alarme.

Le budget dévoilé, mardi, montre plutôt qu’elle dormait du sommeil du juste. Elle venait de faire toute une « job » – 12,4 % d’augmentation – auprès du ministre des Finances, que la profession d’économiste ne doit pas porter naturellement vers la poésie et la harpe.

Chanteurs et compositeurs sortent gagnants de ce budget qui aura augmenté de 456,9 millions $ à la fin des six prochaines années. Attention, la somme ne va pas juste aux artistes. Le ministère de la Sécurité publique touchera 7 millions $ pour réaménager le centre historique de Québec et le ministère de l’Immigration 50 millions $.

L’industrie de la musique bénéficiera d’un soutien supplémentaire de 19,5 millions $ sur cinq ans. En bonne partie grâce à des crédits d’impôt de 35 % qui s’appliqueront sur la main-d’œuvre jusqu’à 65 % des frais de production plutôt que jusqu’à 50 %.

À moins de me tromper, il s’agit des crédits d’impôt les plus généreux de toutes nos industries, qu’elles soient culturelles ou non.

DES CAPTATIONS POUR TÉLÉ-QUÉBEC !

Même si nos chanteurs et musiciens ne s’entendent pas tous pour crucifier les plateformes de musique en streaming, plusieurs les tiennent responsables d’une diminution importante de leurs revenus. Ces nouveaux millions vont-ils assurer la pérennité de notre industrie de la musique ? Je n’en suis pas sûr quand j’entends ce qu’écoutent mes petits enfants à cœur de jour.

Dans son enthousiasme, la ministre Nathalie Roy voudrait que l’on consacre 3 millions $ pour la captation de pièces de théâtre et de spectacles de danse qu’on présenterait à Télé-Québec. Pierre Karl Péladeau, qui a eu la brillante idée d’Éléphant (ce projet qui remastérise les films québécois) avait déjà songé à immortaliser nos pièces de théâtre par des captations.

Il y a un monde entre le cinéma et le théâtre. Une pièce de théâtre est – façon de parler – « remastérisée » chaque fois qu’on en fait une nouvelle mise en scène. Voilà pourquoi Molière, Shakespeare, Michel Tremblay, Michel-Marc Bouchard et les autres dramaturges restent actuels. Même produites avec de gros moyens, les captations n’ont jamais fait fureur à la télévision. L’idée de la ministre n’a sûrement pas dû faire sauter de joie la direction de Télé-Québec.

UNE AUGMENTATION BIEN MÉRITÉE

Quant aux 20 millions $ de plus par an octroyés à la SODEC pour permettre à nos créateurs de conquérir de nouveaux marchés, c’est une très bonne affaire, mais il n’y a pas de quoi en faire tout un plat cette année. C’était déjà annoncé dans le budget de 2019.

Je n’en félicite pas moins la ministre pour ses efforts. Serait-ce lui faire injure qu’écrire que le milieu de la culture mérite amplement les budgets qu’on lui octroie ? Le budget dont elle se félicite, à juste titre, est au budget actuel proportionnellement le même qu’il était il y a 20 ans.

Le secteur de la culture représente 3,9 % de tous les emplois du Québec. Il compte pour 2,8 % de toute notre économie. Malgré ces pourcentages importants, comme le budget de la culture ne dépasse pas 1,3 % du budget total du Québec, le milieu culturel ne laissera sûrement pas Madame Roy s’endormir sur ses lauriers.