On boit quoi à la cabane!?

C’est le temps des sucres ! Enfin, bientôt. Et comme chaque année, on se demande ce qu’il fait bon boire à la cabane à sucre: bière, vin, bulles ? Comme toujours, on vous donne nos coups de cœur parmi les nouveaux arrivages en succursales. Et on parle des dessous de l’industrie du vin avec notre invité de la semaine, Charles Delisle, aujourd’hui agent, mais autrefois employé de la SAQ. Généreux et fan de vins d’Autriche de la première heure, Charles nous fait découvrir un de ses coups de cœur... et on crauqe, nous aussi !

Pour écouter, cliquez ICI

Suggestions de Nadia :

Montsecano y Copains, Pinot Noir 2018, Refugio, Valle de Casablanca, Chili

26,60 $ - Code SAQ : 12184839 – 14 % - 1,4 g/l

15,85 $ - Code SAQ : 14060952 – 13 % - <4 g/l – Biologique

Suggestions de Patrick :

Casa Ferreirinha, Douro 2018, Planalto, Reserva, Portugal

11,75 $ - Code SAQ 13189594 – 12,5 % - 1,5 g/l

32,25 $ - Code SAQ 880492 – 13 % - 1 g/l

Suggestion de Mathieu :

Bergdolt-Reif & Nett, Riesling Trocken 2018, Glaube-Liebe-Hoffnung, Pfalz, Allemagne

19 $ - Code SAQ : 14199962 – 11,78 % - 9,4 g/L

31,75 $ - Code SAQ : 14296851 –

Vin à l’aveugle (Charles Delisle)